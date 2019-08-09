محدّث مباشر في إنجلترا - ليفربول (4) نورويتش (0).. الريدز يهدرون الخامس

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 20:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول - نورويتش سيتي

ليفربول يخوض أولى مباريات الموسم الجديد ويستقبل نورويتش سيتي على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومحمد صلاح سيكون حاضرا بشكل أساسي لينافس على لقب الهداف الذي حصده الموسمين الماضيين.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.

ق42: جوووول الرابع سجله أوريجي.

ق28: جوووول ثالث من رأسية لفان دايك من صناعة صلاح.

ق19: جوووول ثاني محمد صلاااح يفعلها ويسجل الهدف الثاني للريدز

ق8: جوووول أول لليفربول بعد خطأ من جرانت هانلي في تشتيت الكرة إثر عرضية من أوريجي.

انطلاق اللقاء

محمد صلاح ليفربول

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