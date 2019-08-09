محدّث مباشر في إنجلترا - ليفربول (4) نورويتش (0).. الريدز يهدرون الخامس
الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 20:29
كتب : FilGoal
ليفربول يخوض أولى مباريات الموسم الجديد ويستقبل نورويتش سيتي على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ومحمد صلاح سيكون حاضرا بشكل أساسي لينافس على لقب الهداف الذي حصده الموسمين الماضيين.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول.
ق42: جوووول الرابع سجله أوريجي.
ق28: جوووول ثالث من رأسية لفان دايك من صناعة صلاح.
ق19: جوووول ثاني محمد صلاااح يفعلها ويسجل الهدف الثاني للريدز
ق8: جوووول أول لليفربول بعد خطأ من جرانت هانلي في تشتيت الكرة إثر عرضية من أوريجي.
انطلاق اللقاء
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