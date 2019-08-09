التشكيل - صلاح يقود ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي.. وماني على الدكة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 20:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

يواصل محمد صلاح قيادة ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي 2019\2020، أمام الصاعد حديثا نورويتش سيتي.

ليفربول يخوض أولى مباريات الموسم الجديد ويستقبل نورويتش على ملعب أنفيلد، وصلاح سيكون حاضرا لينافس على لقب الهداف الذي حصده الموسمين الماضيين.

نجم إفريقي آخر سيظهر في الصورة، هو ساديو ماني الذي يتواجد على مقاعد البدلاء، ويعوضه ديفوك أوريجي في خط الهجوم، وهو نفس الخيار الذي اعتمد عليه المدرب يورجن كلوب في خسارة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.

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تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون

الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - جورجينو فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ديفوك أوريجي

دكة البدلاء: أدريان - جويل ماتيب - جيمس ميلنر - نابي كيتا - أليكس أوكسليد تشامبرلين - جيردان شاكيري - ساديو ماني

تشكيل نورويتش سيتي:

حراسة المرمى: تيم كرول

الدفاع: ماكس آرونز - جرانت هانلي - بن جودفري - جمال لويس

الوسط: توم ترايبول - كيني مكلين - إيمي بوينديا - ماركو شتيبرمان - تود كانتويل

الهجوم: تيمو بوكي

دكة البدلاء: رالف فارمان - سام بيرام - باتريك روبيرتس - ماريو فرانتشيتش - موريتس لايتنر - أونيل هيرنانديز - يوسيب درميتش

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