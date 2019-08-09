لوكاكو: كونتي المدير الفني الأفضل في العالم

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 15:43

كتب : إسلام أحمد

روميلو لوكاكو بقميص إنتر الإيطالي

أعرب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن سعادته بالانتقال إلى إنتر كما وصف المدير الفني أنطونيو كونتي بالأفضل في العالم.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وكان لوكاكو قريبا من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية مع الأرجنتيني باولو ديبالا إلا أن صفقة انتقاله فشلت بسبب الأخير.

وتحدث البلجيكي عن سبب تفضيله إنتر على العروض الأخرى عبر الموقع الرسمي للنيراتزوري: "بسبب مشروع النادي، اعتقد أن إنتر مر بكثير من التقلبات وهذا شيء احتاجه، هو تحد بأن استطيع المساهمة في بناء الفريق للمستقبل".

"كل شيء متاح حاليا لمساعدة النادي وآمل في المساهمة مع زملائي بالالتزام والعمل الجاد يوما تلو الآخر وأن تكون النتيجة جيدة بنهاية الموسم".

الإيطالي أنطونيو كونتي حاول التعاقد معه في تشيلسي ويوفنتوس والآن هو معه في إنتر فكيف ساهم هذا يُجيب اللاعب البالغ 26 عاما قائلا: "يعني هذا لي الكثير، أنه المدرب الأفضل في العالم ويعرف كيفية جعل اللاعبين أفضل طوال الوقت وتستطيع رؤية ما قدمه".

وواصل "أريد أن أشكر الرئيس ستيفان زيهانج وجوسيبي ماروتا على ثقتهم فيّ وإحضاري إلى هنا، أنا ممتن بالتواجد في هذا النادي الرائع".

لوكاكو سوف يرتدي القميص رقم 9 الذي سبق للأرجنتيني ماورو إيكاردي أن ارتداه طيلة المواسم الـ 6 السابقة.

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روميلو لوكاكو إنتر

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