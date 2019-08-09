تقرير: يونايتد عرض سانشيز على روما.. سيتحملون جزءا من راتبه

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 15:32

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - مانشستر يونايتد

عرض مانشستر يونايتد على روما ضم أليكسيس سانشيز لصفوف الفريق الإيطالي مع خلال الأيام الماضية.

ووفقا لتقرير نشره موقع "روما بريس" الإيطالي فإن مصدر من نادي العاصمة قال إن يونايتد تحدث معهم لانتقال أليكسيس سانشيز إلى صفوف الفريق.

وأشار إلى أن راتب سانشيز هو ما يعوق الصفقة إذ أن اللاعب التشيلي يحصل على 20 مليون يورو سنويا أما أكثر ما يدفعهم روما هو 4 مليون و500 ألف يورو.

أخبار متعلقة

مانشستر يونايتد.. 6 سنوات من كيف تدمر نفسك بسهولة مؤتمر سولشاير: المشعجون سعداء بتعاقدات يونايتد.. وهذا سبب عدم ضم بديل للوكاكو مؤتمر لامبارد: ديفيد لم يُضرب من أجل الانتقال لأرسنال.. ولدي هدف وحيد في الموسم

وأوضح بأن يونايتد مستعد لتحمل جزءا من راتب سانشيز ورغم ذلك فإن روما كان يدرس الأمر وهل يستطيع تمويل الصفقة أم لا.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد أولي جونار سولشاير بأنه ينوي الاعتماد على سانشيز فور شفائه من الإصابة التي يعاني منها.

طالع أيضا

تألق كبير.. ماذا فعل صلاح في أول مباريات الموسم الجديد

الصفاقسي في بيان رسمي: لم نفسخ تعاقدنا مع عمرو جمال.. ورسالة إلى المسؤولين في مصر

الزمالك يتفق مع رامون دياز

محمود وادي يحكي قصة مفاجئة وراء هدفه الأسطوري

كل صفقات الدوري الإنجليزي - صيف 2019

سانشيز روما مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

توتنام.. آن الأوان كي تطير الديوك 10 دقيقة | أوروبا
فلنرحب برقم 7 الجديد في ريال مدريد.. إدين هازارد 17 دقيقة | أوروبا
كرة يد – ناشئو مصر ينتصرون على الصين تايبيه 39 دقيقة | رياضات أخرى
لوكاكو: كونتي المدير الفني الأفضل في العالم ساعة | أوروبا
تقرير: يونايتد عرض سانشيز على روما.. سيتحملون جزءا من راتبه ساعة | أوروبا
"مستعد للفوز بكل شيء" رسميا – كريستيان بافون إلى لوس أنجلوس جالاكسي ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك