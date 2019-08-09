"مستعد للفوز بكل شيء" رسميا – كريستيان بافون إلى لوس أنجلوس جالاكسي

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 15:23

كتب : إسلام أحمد

كريستيان بافون بقميص لوس أنجلوس جالاكسي

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي عن ضمه الجناح الأرجنتيني كريستيان بافون من صفوف بوكا جونيورز على سبيل الإعارة.

اللاعب البالغ 23 عاما شارك في كأس العالم روسيا 2018 مع التانجو الأرجنتيني الذي ودع من ثمن النهائي أمام فرنسا.

ويعود بافون للتدرب تحت قيادة مدربه السابق في بوكا جونيورز جيريميو باروس سكيليوتو بعدما حقق سويا لقبي للدوري ووصلا لنهائي كوبا ليبرتادوريس 2018.

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بافون الذي سيرتدي القميص رقم 10 بقميص جالاكسي علق على انتقاله قائلا "أفضل اللعب في مركز الجناح الأيسر ومن ثم الدخول للعمق والتسديد كلما كان الأمر متاحا، واستطيع اللعب في مركز الجناح الأيمن لإرسال العرضيات لكن أشعر بالراحة في مركز الجناح الأيسر".

وتابع "سأعمل أولا على التأقلم بأفضل طريقة، لأنني في بوكا جونيورز كنت في أفضل حلة فنية، والآن عليّ اللعب في مستو جديد وسأقدم أفضل ما لدي مع جالاكسي".

وأتم "سأعمل على الفوز بكل شيء مع جالاكسي وتقديم أقصى ما لدي".

بافون سيجاور السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمكسيكي جوناثان دوس سانتوس، من أجل العودة من جديد إلى مراكز المقدمة من القسم الشرقي.

ويحتل جالاكسي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب القسم الشرقي بفارق 15 نقطة عن غريمه لوس أنجلوس أف سي الذي يدربه بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر السابق.

الجناح فشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة مع بوكا ليشارك في 19 مباراة فقط اكتفى خلالها بتسجيل 4 وصناعة 3.

وكانت أندية برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي ضمن أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب سابقا.

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