مؤتمر جوارديولا: محرز يستطيع اللعب ضد وست هام.. وأتمنى عودة ساني في فبراير

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 15:20

كتب : FilGoal

رياض محرز - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن رياض محرز يستطيع مواجهة وست هام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وكان محرز غاب عن المشاركة في لقاء الدرع الخيرية بعدما تناول دواء لم يعلم الأطباء إن كان يحمل في مكوناته مادة منشطة من عدمه وشعر جوارديولا بالخوف من إِشراكه كي يتجنب فحص المنشطات لذا تم استبعاده.

وعن من يكون قائد الفريق خلفا لفينسنت كومباني الذي رحل عن الفريق بنهاية تعاقده قال: "ديفيد سيلفا ويليه في الترتيب كيفن دي بروين وفيرناندينيو".

أخبار متعلقة

مانشستر يونايتد.. 6 سنوات من كيف تدمر نفسك بسهولة مؤتمر لامبارد: لويز لم يُضرب من أجل الانتقال لـ أرسنال.. ولدي هدف وحيد في الموسم مؤتمر سولشاير: المشجعون سعداء بتعاقدات يونايتد.. ولهذا لم نضم بديلا لـ لوكاكو

وأشار جوارديولا في الوقت ذاته إلى أن جواو كانسيلو الوافد الجديد على الفريق من يوفنتوس لن يستطيع المشاركة في المباراة.

وأوضح "لقد انضم لنا قبل يومين فقط نحن نعده للمباريات التالية".

وبسؤاله عن رودري القادم من أتليتكو مدريد قال المدرب الإسباني: "الكل مقتنع إنه سيكون واحد من أفضل الصفقات في هذا النادي هو لاعب خط وسط مذهل".

وأخيرا عن ليروي ساني الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي قال جوارديولا: "لا أعلم متى سيعود ربما بعد ستة أو سبعة أشهر أتمنى أن يلحق بنا في شهر فبراير أو مارس".

طالع أيضا

تألق كبير.. ماذا فعل صلاح في أول مباريات الموسم الجديد

الصفاقسي في بيان رسمي: لم نفسخ تعاقدنا مع عمرو جمال.. ورسالة إلى المسؤولين في مصر

الزمالك يتفق مع رامون دياز

محمود وادي يحكي قصة مفاجئة وراء هدفه الأسطوري

كل صفقات الدوري الإنجليزي - صيف 2019

جوارديولا محرز مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الرابع سجله أوريجي 21 دقيقة | أوروبا
خروج أليسون مصابا.. الظهور الأول لـ أدريان مع ليفربول 32 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ضحية جديدة وبالتخصص في الافتتاح.. صلاح يسجل ويصنع في 10 دقائق 45 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - أول أهداف الموسم.. قائد نورويتش يعطي ليفربول الأسبقية 56 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس يمنع فئة من جماهير نابولي من حضور قمة الجولة الثانية 58 دقيقة | أوروبا
إيهاب جلال يتحدث لـ في الجول عن الهزيمة بخماسية أمام الإنتاج.. والصفقات الجديدة لـ المصري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

قد ينال إعجابك