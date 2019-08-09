تقرير: سوق إنتر لم ينته بعد.. ميلينكوفيتش على رادار النيراتزوري

لم ينته إنتر من إبرام التعاقدات في سوق الانتقالات الصيفية ويبدو أن إدارة النيراتزوري تسعى لتدعيم خط الوسط بضم الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش.

إنتر ضم كل من البلجيكي روميلو لوكاكو الذي أصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي مقابل 80 مليون يورو.

كما يبدو النيراتزوري أقرب للحصول على خدمات البوسني المخضرم إدين دجيكو من روما مقابل 20 مليون يورو لدعم الخط الأمامي وزيادة الخيارات أمام أنطونيو كونتي.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن إنتر مستعد للتعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى إضافات لتصبح قيمة الصفقة 90 مليون يورو.

وضم إنتر في خط وسطه حتى الآن كل من ستيفانو سينسي من ساسولو ونيكولو باريلا من كالياري.

ويأمل إنتر في بيع البرتغالي جواو ماريو والأرجنتيني ماورو إيكاردي لدعم خزائن النادي لضم صفقات جديدة، في ظل عدم غلق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية عدا الدوري الإنجليزي.

وكان لاتسيو مستعدا للتخلي عن خدماته لاعب وسطه الصربي لبالغ 24 عاما إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الأخير فضّل عدم إتمام التعاقد.

ويبدو باريس سان جيرمان الفرنسي من أقرب المهتمين لضم الصربي لكن في انتظار حل أزمة رحيل نيمار من صفوف العملاق الباريسي.

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