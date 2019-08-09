مؤتمر سولشاير: المشعجون سعداء بتعاقدات يونايتد.. وهذا سبب عدم ضم بديل للوكاكو

لا يؤمن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن العديد من مشجعي ناديه يشعرون بالغضب جراء عدم دعم الفريق بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية بل يراهم سعداء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة تشيلسي الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتحدث سولشاير قائلا: "شعرت بالراحة بعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، انتهى كل شيء الآن وأنا سعيد للغاية باللاعبين الذين تعاقدنها معهم ونتطلع لانطلاق الموسم".

وضم يونايتد خلال الصيف الجاري كل من دانييل جيمس وآرون وان بيساكا وهاري ماجواير.

وأضاف المدرب النرويجي عن هل توقع صفقات أكثر قال: "هذا ليس الشعور السائد هنا في النادي حتى أن العديد من المشجعين سعداء بما قمنا به، نعم العديد منهم سيرغبون بالمزيد من الصفقات وهذا جزء من عملي كمدرب لكن أنا أؤمن بكل لاعبي فريقي".

أما عن رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان قال: "هذا هو الوقت المناسب لحدوث هذا لقد كانت صفقة جيدة لكلا الطرفين وهو كان مصابا خلال الجولة التحضيرية ولم يشارك معنا لذا أتمنى أن يبدأ بشكل جيد مع إنتر ميلان".

وأضاف "نعم لوكاكو لديه سجل جيد من الأهداف معنا فهو أحد أفضل مهاجمي منطقة الجزاء عندما نريد اللعب بتلك الطريقة لكن لدينا مارسيال وراشفورد وجيمس ولينجارد فنحن نملك تشكيل هجومي".

وبسؤاله هل الفريق هجوميا أفضل من الموسم الماضي قال سولشاير: "لم نسجل الكثير من الأهداف نهاية الموسم الماضي لذا أتوقع أن أرى رد فعل جيد من اللاعبين ولا يجب أن ننسى إنه حال تعاقدنا مع مهاجم بدلا للوكاكو لم نكن لنصعد ماسون جرينوود فهو سيشارك ويحصل على دقائق لعب أكثر".

أما عن شعور الجمهور بالسلبية بسبب الانتقالات قال: "الطريقة الوحيدة للرد على من يشكك بنا هو أسلوب اللعب الجيد وإظهار الرغبة في الفوز وعندما يرى الجمهور ذلك فسوف يدعمنا بقوة ولا نشعر بأي سلبية في الأجواء".

وبسؤاله عن بول بوجبا قال: "أقولها دائما هو لاعب رائع إنه يتدرب ويلعب معنا بشكل مذهل".

وبالحديث مرة أخرى عن الانتقالات أتم سولشاير حديثه "تتوافر الأموال لكن هذه عملية بناء طويلة وعلينا إيجاد اللاعبين المناسبين لنا وليس إحداث تغييرا مفاجئا".

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