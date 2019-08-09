مواعيد مباريات الجمعة 9 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري الإنجليزي

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 00:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

انتهت الإجازة الصيفية، وآن وقت الصدامات الإنجليزية الشرسة في الدوري الأقوى بالعالم.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الجمعة 9 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.

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في التاسعة مساءً، ينطلق الدوري الإنجليزي 2019\2020، بمواجهة ليفربول بقيادة محمد صلاح، أمام الصاعد نورويتش سيتي، على ملعب أنفيلد.

المباراة تُنقَل عبر beIN Sprts 2، ويعلّق عليها رؤوف خليف.

كما ينطلق الدوري الفرنسي في التاسعة إلى ربع مساء، بمباراة موناكو وأوليمبيك ليون على استاد لويس الثاني، تُنقَل عبر beIN Sports 6، ويعلّق عليها جواد بدة.

وفي الأدوار الأولى من كأس ألمانيا، يحل بوروسيا دورتموند بطل السوبر ضيفا على يوردينجين في التاسعة إلى ربع مساءً.

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