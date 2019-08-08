كروس: اتفقت مع يونايتد قبل ريال مدريد.. لكن هناك لم أكن لأفوز بأبطال أوروبا 3 مرات

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد، أنه كان قريبا من التعاقد مع مانشستر يونايتد في صيف 2014 الذي رحل خلاله عن بايرن ميونيخ.

كروس قرر عدم تجديد تعاقده مع النادي البافاري في عام تتويجه بكأس العالم، وانتقل إلى ريال مدريد ليحقق معه مسيرة ناجحة، لكن طريقه كان ليتغير كثيرا لو أتم اتفاقه مع مانشستر يونايتد.

كروس صرّح لجريدة GQ: "عرفت أنهم أحبوني في مانشستر يونايتد، و(دافيد) مويس دعّم التعاقد معي بشدة".

وأوضح: "قضينا أمسية جميلة، تحدثنا كثيرا عن مشروع يونايتد، وقد نجحوا في إقناعي".

وأضاف: "كل شيء كان جاهزا، في الواقع، اتفقنا شفهيا بالفعل على التعاقد".

واستكمل: "ولكني شخص لا يهتم بالعواقب، نعم صحيح كانت الصفقة قريبة من الحدوث، كنت بالكاد لاعبا في مانشستر يونايتد، لكن الصفقة لم تتم في النهاية".

وأتم: "شيء واحد يمكنني قوله وأنا أكيد منه: في مانشستر يونايتد لم أكن لأفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات".

كروس (29 عاما) انتقل من بايرن إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو، ومعه الميرنجي خاض 233 مباراة، مسجلا 13 هدفا، وصانعا 59، ومساهما في التتويج بـ11 بطولة مختلفة، أهمها الظفر بدوري أبطال أوروبا 3 مرات.

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