خاص الأهلي لـ في الجول: بوردو؟ لم يصلنا أي عرض من أجل أزارو

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 16:09

كتب : حسام نور الدين

وليد أزارو - الأهلي - إنبي

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إن ناديه لم يصل إليه أي عرض لضم مهاجم الفريق وليد أزارو.

وليد أزارو

النادي : الأهلي

الأهلي

وانتشرت بعض الأنباء في وقت سابق زعمت أن أزارو تم عرضه على نادي بوردو لضمه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في فرنسا.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي عروض رسمية من أجل ضم أزارو".

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وواصل "أزارو تم قيده في قائمة الفريق الإفريقية وهو أحد عناصرنا الهامة".

وينتهي تعاقد أزارو مع الأهلي في صيف عام 2022.

وانضم أزارو إلى الأهلي قادما من الدفاع الحسني الجديدي في عام 2017.

وشارك أزارو مع الأهلي في الموسم الماضي في 28 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا وسجل خلالهم سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وكان الأهلي قيد أزارو في قائمته الإفريقية للموسم الجديد من دوري الأبطال حيث يفتتح مشواره بلقاء اطلع برة من جنوب السودان الأحد المقبل في ملعب برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي.

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