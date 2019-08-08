هشام شعبان لـ في الجول: أتمنى تكرار تألق عمار وريان خلال إعارتي في طنطا للعودة إلى الأهلي

الخميس، 08 أغسطس 2019 - 15:53

كتب : حسام نور الدين

هشام شعبان - الأهلي

أعرب هشام شعبان لاعب شباب الأهلي عن سعادته بخوض تجربة الإعارة في طنطا، وتمنى التألق للعودة مجددا إلى القلعة الحمراء.

وكشف الأهلي لـ FilGoal.com عن موافقة على إعارة ثنائي الشباب هشام شعبان ومصطفى عزت إلى طنطا لمدة موسم واحد. (تفاصيل)

وقال هشام شعبان في تصريحات لـ FilGoal.com: "سعيد بتجربة الإعارة في طنطا وأتمنى التوفيق خلال الموسم المقبل".

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وشدد "سيكون موسم التحدي بالنسبة لي لأقدم أفضل ما يمكن من أجل العودة إلى بيتي الأهلي من جديد".

وأضاف شعبان "تم الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي فريق الشباب مواليد 97".

وتابع "قرار بقائي مع الإعارة يحملني مسؤولية كبيرة".

وأتم شعبان تصريحاته "أتمنى تكرار تجربة تألق عمار حمدي وأحمد ياسر ريان خلال الإعارة".

الأهلي طنطا هشام شعبان

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