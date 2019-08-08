تختتم في السادسة من مساء اليوم الخميس سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

ويستعرض لكم FilGoal.com أخر تطورات الصفقات المتوقعة أولا بأول.

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تحت هذه التغريدة ستجد كل الأخبار المتعلقة بـ آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#انتقالات_في_الجول#DeadlineDay pic.twitter.com/xsFCQHxbQH — FilGoal (@FilGoal) August 8, 2019

أبرز الأحداث في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في إنجلترا:

مانشستر يونايتد يوقف مفاوضات ضم ماندزوكيتش. (التفاصيل من هنا)

فرانك كيسي لاعب وسط ميلان يقترب من الانتقال إلى فريق وولفرهامبتون الإنجليزي. (التفاصيل من هنا)

رسميا - نيوكاسل يضم الظهير الأيمن إيميل كرافث، ليبتعد الفريق عن ضم أحمد المحمدي(التفاصيل من هنا)

أرسنال أنهى اتفاقه لضم لويز وتيرني (وفقا لبي بي سي)، ويخضع اللاعبان للكشف الطبي (وفقا لسكاي). (التفاصيل من هنا)

تطور في مفاوضات ديبالا وتوتنام، اللاعب وافق على العرض قبل أن تتوقف الصفقة، وأعلنت صحيفة "إندبندنت" عودة الصفقة للحياة مرة أخرى.

(التفاصيل من هنا)

ماركوس روخو قد ينضم إلى إيفرتون على سبيل الإعارة وفقا لـ إي أس بي إن (التفاصيل من هنا)

توتنام يقترب من ضم سيسيجنون لاعب فولام. (بي بي سي)

رسميا - وست هام يتعاقد مع المهاجم السويسري ألبيان إيجتي من بازل السويسري.

رسميا - ساوثامبتون يجدد عقد صانع ألعابه ناثان ريدموند لمدة 4 مواسم إضافية

الحارس المخضرم سكوت كرسون سيخضع للفحص الطبي بصفوف مانشستر سيتي قادما من دربي كاونتي. (وفقا لـ سكاي)

فرص انضمام السنغالي إسماعيلا سار إلى واتفورد تتعقد بسبب مطالب رين المرتفعة. (وفقا لـ سكاي)

كريستال بالاس ينتظر حسم صفقة المهاجم الروسي فيدور تشالوف من سسكا موسكو. (وفقا لـ سكاي)

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