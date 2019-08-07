ملف - صفقات اكتملت وأخرى على وشك قبل غلق انتقالات إنجلترا

صفقات اكتملت وأخرى على وشك الإعلان عنها.. كل هذا وأكثر قبل ساعات قليلة من نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

السادسة من مساء الخميس، هو موعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا ولا تزال العديد من الأندية لم تنهي صفقاتها وتدعيم صفوفها.

لذلك يتسارع لجميع لإنهاء صفقاته قبل غلق باب الانتقالات واستقبال الدوري الأقوى في العالم الذي ينطلق مساء الجمعة.

صفقة جديدة في مانشستر سيتي، واقتراب أرسنال من ضم لاعبان وكذلك توتنام على وشك التوقيع مع لاعب يدعم به صفوفه.

وبخلاف إنجلترا لا تزال الأندية الإيطالية والإسبانية والألمانية تبحث تدعيم صفوفها قبل نهاية الانتقالات الصيفية في بداية شهر سبتمبر المقبل.

مفاوضات بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد لضم لوكاكو، وأخرى بين ريال مدريد وسان جيرمان بشأن نيمار.

ويستعرض معكم FilGoal.com في هذا الملف جميع أخبار الانتقالات في أوروبا ليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس والصفقات التي اكتملت والتي أوشكت على الانتهاء.

ميرور: دي سي يونايتد يفاوض أوزيل

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سكاي: يونايتد أوقف مفاوضات إريكسن لأن اللاعب يرغب في الانضمام لفريق إسباني

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تقرير: النني وافق على الانضمام لجالاتا سراي

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كريستال بالاس يرفض 70 مليون + ثنائي إيفرتون مقابل ضم زاها

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رسميا - مدافع أرسنال إلى نوتنجام فورست

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فشل صفقة انتقال المحمدي إلى نيوكاسل؟

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تقرير: ليفربول استفسر عن إمكانية ضم محمد الشناوي

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ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي

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أرسنال يرفض عرض إيفرتون بشأن إيوبي

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سكاي: كوتينيو رفض الانتقال إلى توتنام

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تقرير: توتنام يقدم عرضا جديدا لضم لو سيلسو

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سكاي: زاها يقدم طلبا للرحيل من كريستال بالاس

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رسميا - داني ويلبيك ينضم إلى واتفورد

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سكاي - يونايتد يرفض عرض إيفرتون لضم سمولينج

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تقارير: أرسنال يعمل على ضم ديفيد لويز.. واللاعب يتمرد على تشيلسي

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محاولة جديدة.. سكاي: إنتر يقدم عرضا ضخما ليونايتد لضم لوكاكو

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رسميا - أياكس يجدد تعاقد نيريس

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تقرير إسباني: يونايتد يفعل كل شيء لضم مهاجم أتليتك بلباو

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سبورت: محاولة لتفجير سوق الانتقالات.. عرض من ريال مدريد لضم نيمار

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بيلد: إصابة ساني أسوأ مما كان متوقعا.. قد يغيب لنهاية العام

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تقرير: توتنام يقترب من إنهاء صفقة موهبة فولام

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سكاي: كل شيء تم.. تحديد موعد الكشف الطبي لـ لوكاكو في إنتر

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رسميا – كانسيلو إلى مانشستر سيتي.. ودانيلو إلى يوفنتوس

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سكاي: أرسنال وافق على شروط سيلتك.. تيرني في طريقه إلى لندن

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رسميا - إيفرتون يضم مدافع موناكو

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أندية لندن تشعل الميركاتو.. سكاي: لو سيلسو في الطريق إلى توتنام وخطوة تفصل أرسنال عن لويز