سبورت: محاولة لتفجير سوق الانتقالات.. عرض من ريال مدريد لـ سان جيرمان لضم نيمار

يبدو أن الصفقات التي أبرمها ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية لم تكن مرضية بالنسبة لمدربه زين الدين زيدان، والآن سيحاول النادي الملكي إبرام الصفقة الأكثر جنونا في العام الجاري.

نيمار.. الاسم الذي ارتبط بالانتقال لصفوف ريال مدريد في السنوات الماضية منذ رحيله عن برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان.

صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت عن تقدم نادي ريال مدريد بعرض جديد لنظيره سان جيرمان من أجل ضم النجم البرازيلي.

120 مليون يورو هي قيمة العقد الذي قدمه ريال مدريد إلى نادي باريس سان جيرمان لضم نيمار، بالإضافة للحصول على خدمات النجم الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم.

لتكون قيمة الصفقة بالكامل 180 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الساعات المقبلة ستشهد مفاوضات مكثفة بين الطرفين في محاولة من ريال مدريد لإنهاء الصفقة لصالحه وضم نيمار.

وتعاقد ريال مدريد حتى الآن من كل من إيدين هازارد نجم تشيلسي ولوكا يوفيتش مهاجم بنفيكا وإيدير ميليتاو مدافع بورتو واللاعب البرازيلي رودريجيو جويس.

موقف نيمار

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد موسمين قضاهما مع بطل فرنسا.

ومع بداية فترة الإعداد للموسم المقبل انقطع نيمار عن تدريبات سان جيرمان ما جعل النادي يرد على اللاعب بإصدار بيانا رسميا يدين فيه تصرفه ويوقع عليه عقوبة مالية ضخمة.

قبل أن يعود اللاعب إلى تدريبات فريقه ويتقدم بالاعتذار للجماهير عما بدر منه.

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

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