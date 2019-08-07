أعلن حسام حسن لاعب سموحة تجديده لتعاقده مع النادي السكندري لموسمين إضافيين بالإضافة لموسم متبقي في تعاقده ليضمن بقائه في النادي حتى 2022.

حسام حسن النادي : سموحة سموحة

وتحدث حسام حسن لـFilGoal.com قائلا: "جددت اليوم تعاقدي مع سموحة لموسمين إضافيين بالإضافة للموسم المتبقي من تعاقدي القديم".

وتابع "سعيد بالاستمرار في منزلي وأتمنى تحقيق نتائج رائعة مع سموحة".

وعن العروض التي تلقاها قال: "أنا تركت كل شيء لرئيس النادي فرج عامر والجهاز الفني".

وانتقل حسام حسن إلى سموحة قادما من الداخلية في عام 2016.

وشارك حسام حسن مع سموحة في 106 مباراة سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 8 آخرين.

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