خاص حسام حسن يعلن عبر في الجول تجديد تعاقده مع سموحة

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 01:12

كتب : أحمد شاكر

حسام حسن - سموحة

أعلن حسام حسن لاعب سموحة تجديده لتعاقده مع النادي السكندري لموسمين إضافيين بالإضافة لموسم متبقي في تعاقده ليضمن بقائه في النادي حتى 2022.

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وتحدث حسام حسن لـFilGoal.com قائلا: "جددت اليوم تعاقدي مع سموحة لموسمين إضافيين بالإضافة للموسم المتبقي من تعاقدي القديم".

وتابع "سعيد بالاستمرار في منزلي وأتمنى تحقيق نتائج رائعة مع سموحة".

وعن العروض التي تلقاها قال: "أنا تركت كل شيء لرئيس النادي فرج عامر والجهاز الفني".

وانتقل حسام حسن إلى سموحة قادما من الداخلية في عام 2016.

وشارك حسام حسن مع سموحة في 106 مباراة سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 8 آخرين.

اقرأ أيضا:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتحدث مع الشناوي حول رحيله.. كل شيء مستقر

الأهلي يكشف حقيقة عدم قيد جيرالدو في القائمة الإفريقية

تقرير تركي: جالاتا سراي مهتم بضم النني

مدرب صن دوانز: انتصارنا على الفرق المصرية ساهم في إقصاء جنوب إفريقيا لمصر

خبر في الجول - تعرف على الأعضاء المرشحين للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

حسام حسن سموحة في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

"صربي أو يوناني".. رئيس الزمالك: إعلان اسم المدرب الجديد خلال 48 ساعة ساعة | الدوري المصري
رمضان صبحي يختار أفضل لاعب في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
إكرامي: تحقيق الدوري كان مذاقه خاصا لأن كل أعداء الأهلي تجمعوا في جبهة واحدة ساعة | الدوري المصري
حسام حسن يعلن عبر في الجول تجديد تعاقده مع سموحة ساعة | الدوري المصري
إكرامي: فضلت الأهلي على المشاركة في كأس العالم 2 ساعة | الدوري المصري
وائل جمعة يوضح ما ينقص الجيل الحالي في الأهلي.. وإشادة بـ"الصخرة الجديدة" 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 3 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ 4 السيسي: لن نحضر مدربين أجانب لمنتخب مصر.. وهذا موقف عودة الجماهير

قد ينال إعجابك