عبد الحفيظ: استفدنا كثيرا من قرار الزمالك باستقدام حكام أجانب لمبارياته في الدوري

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن فريقه استفاد كثيرا من قرار نادي الزمالك بعدم خوض مبارياته في الدوري المصري إلا بإدارة حكام أجانب.

وقال عبد الحفيظ في قناة الأهلي: "قرار الزمالك بعدم خوض مباريات الدوري المصري إلا بتحكيم أجنبي كان أكثر القرارات التي استفدنا منها في الدوري الموسم الماضي".

وأوضح "الزمالك لعب ما يقرب من 9 مباريات فقد خلالهم 14 نقطة مع الحكام الأجانب، الأمر الذي جعلنا نفوز بالدوري".

وأكمل "هذا القرار كان مفيدا للأهلي كثيرا رغم أن من اتخذ القرار هو خصمنا في الدوري".

وأتم تصريحاته "الدوري الموسم الماضي كان مليئا بالإثارة والتشويق، ولكن الموسم المقبل يحتاج للعمل بكل قوة لأن المنافسة ستكون أصعب كثيرا".

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه بعد منافسة قوية مع الزمالك طوال الموسم الماضي.

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