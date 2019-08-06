سكاي: بايرن مهتم بضم موهبة أرسنال

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 14:56

كتب : FilGoal

جو ويلوك

أبدى نادي بايرن ميونيخ اهتمامه بضم جو ويلوك لاعب وسط أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي".

وقال التقرير إن اللاعب لفت أنظار بايرن ميونيخ خاصة بعد تألقه في الجولة التحضيرية ومشاركته المتميزة ضد برشلونة في كامب نو في خسارة فريقه بنتيجة 2-1.

صاحب الـ19 عاما يلعب كمحور وسط وصانع ألعاب وجناح أيمن.

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ويلعب ويلوك بقميص منتخب إنجلترا تحت 20 عاما في 7 مباريات سجل خلالها 4 أهداف.

وتم تصعيد اللاعب من فريق تحت 18 عاما في أرسنال في شهر يوليو 2017.

وشارك ويلوك بقميص الفريق الأول في أرسنال في 6 مباريات سجل خلالها 3 أهداف خلال الموسم الماضي.

ولعب ويلوك خلال الموسم الماضي في نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي كصانع ألعاب لمدة 12 دقيقة في خسارة المدفعجية بنتيجة 4-1.

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