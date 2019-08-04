شوقي غريب: السن الأولمبي تحول إلى المستوى الأول.. ولابد من مراعاة برنامج إعداد المنتخب

طالب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، مراعاة برنامج الإعداد الخاص بالفريق مع مواعيد الدوري وكأس مصر.

وشدد شوقي غريب على ضرورة التنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للحفاظ على برنامج إعداد الفريق المعتمد من الاتحاد واللجنة الأولمبية.

وقال شوقي غريب في تصريحات صحفية: "يجب التنسيق مع لجنة المسابقات للحفاظ على برنامج الإعداد لضمان تحقيق النتائج المرجوة منه".

ويلعب المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما والتي تنظمها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتابع "مراعاة برنامج المنتخب الأولمبي يحقق المصلحة العامة وواجب وطني، خاصة أنه موضوع وفق الأجندة الدولية ويتماشى مع اللوائح الدولية".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي "يأتي ذلك في الوقت الذي تحول فيه سن لاعبي الفريق (مواليد 1997) إلى المستوى الأول والفرق الأولى في أنديتهم".

وواصل شوقي غريب حديثه "دعاني ثروت سويلم القائم بأعمال الاتحاد صباح اليوم الأحد لاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات".

وأتم تصريحاته "نتيجة لذلك تم تعديل مواعيد مباريات كأس مصر حتى يتمكن المنتخب من تنفيذ معسكره المعتمد مسبقا من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل".