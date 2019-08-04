لجنة المسابقات تعلن موعد وملاعب المباريات المتبقية في كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عن موعد إقامة المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز ضمن منافسات دور الـ16 يوم 17 من شهر أغسطس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الثامنة مساء.

فيما تم تحديد موعد مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة ليقام يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس، على أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وبيراميدز نظيره حرس الحدود في استاد برج العرب في تمام السادسة مساء.

وتقام مواجهة الزمالك ضد مصر للمقاصة في نفس اليوم على استاد السلام في تمام التاسعة والنصف مساء.

أخيرا تم تحديد موعد مواجهات نصف نهائي كأس مصر، ليواجه الفائز من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة نظيره الاتحاد السكندري على استاد الإسماعيلية في تمام السادسة مساء يوم الأحد 1 سبتمبر.

وفي نفس اليوم، يواجه الفائز من الأهلي\بيراميدز ضد حرس الحدود نظيره بتروجيت على استاد برج العرب في تمام التاسعة والنصف مساء.

وكان عامر حسين قد أشار أمس السبت إلى أن انطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 19 من شهر سبتمبر.

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