فان دي بيك: ريال مدريد في مفاوضات مع أياكس لضمي.. ولا يمكنني قول المزيد

قال دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس إن ريال مدريد في مفاوضات مع فريقه من أجل ضمه، لكنه رفض كشف المزيد من التفاصيل، وذلك في تصريحاته لشبكة "فوكس".

وصرح فان دي بيك قائلا: "الأمر صحيح، ريال مدريد في مفاوضات مع أياكس، لكن لا يمكنني أن أقول المزيد".

وأضاف صاحب الـ22 عاما "وكيلي سيتحدث معهم".

وواصل "ريال مدريد فريق كبير تحب أن تلعب له، لكن أياكس أيضا فريق كبير، سنرى ما سيحدث".

وأشارت تقارير إلى أن ريال مدريد يريد التعاقد مع لاعب هولندا بعد فشله في إقناع مانشستر يونايتد بالتنازل عن الفرنسي بول بوجبا.

وكتبت ماركا الإسبانية، المقربة من ريال مدريد، أن الأخير اقترب من التعاقد مع فان دي بيك. (التفاصيل)

فان دي بيك صاحب الـ 22 عاما يمتد عقده مع أياكس حتى 2022 ولعب مع فريق تحت 17 سنة و19 و21 قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأول.

ولعب فان دي بيك الموسم الماضي 57 مباراة بقميص أياكس ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 13.

بشكل عام، ظهر فان دي بيك بقميص الفريق الأول لـ أياكس 139 مرة، نجح خلالهم في تسجيل 31 هدفا وصناعة 24.

طالع أيضا:

رئيس الزمالك يوضح سبب عدم ضم عمرو مرعي.. وموعد انضمام إمام عاشور

رئيس الزمالك: رفضت التعاقد مع متولي وأفشة.. وعمر جابر حاول العودة

مرجان لـ في الجول: الأهلي سيفتتح مدرجا جديدا ومقرا لجهاز الكرة يشكلان نقلة نوعية

حمادة صدقي: لم يتحدث معي أي مسؤول بشأن التواجد في جهاز المنتخب

رسميا - ميلان يضم بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا