مران الزمالك – مشاركة كل الصفقات الجديدة وظهور طارق يحيى

شهد مران الزمالك الذي أقيم اليوم الجمعة مشاركة كل الصفقات الجديدة سويا للمرة الأولى.

وكان الزمالك ضم 10 صفقات خلال الصيف الجاري هم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي وشيكابالا وإسلام جابر ومصطفى محمد وكريم بامبو.

كما شهد المران الظهور الأول للمدير الفني المؤقت للزمالك طارق يحيى رفقة المدرب المساعد أيمن عبد العزيز وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

ويستعد الزمالك لملاقاة ديكيداها في العاشر من شهر أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وحصل محمد عبد الغني على راحة من المران لشعوره ببعض الآلام في القدم وحضر محمود علاء لمتابعة التدريبات رغم حصوله على راحة سلبية.

فيما حصل كل من طارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحمدي النقاز وفرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" على راحة من المران بإذن من الجهاز الفني.

وتواجد في المران كل من عبد الله جمعة وأيمن حفني وعمر السعيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عنتر وخالد بوطيب.

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