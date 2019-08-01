رسميا – عبد العزيز عبد الشافي مستشارا فنيا لـ بيراميدز

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 19:06

كتب : عاطف شادي

عبد العزيز عبد الشافي - زيزو - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي تكليف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" نجم الأهلي السابق بتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر نادي بيراميدز بيانا اليوم الخميس أعلن من خلاله تولي عبد العزيز عبد الشافي مسؤولية المستشار الفني لإدارة النادي.

وتمنى النادي في بيانه "التوفيق لـ زيزو خلال المرحلة المقبلة بما يخدم النادي ويحقق أهدافه".

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عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بدأ مسيرته مع الكرة في الأهلي عام 1967 مع فريق تحت 16 سنة قبل أن يُكمل مشواره حتى الوصول للفريق الأول.

وفاز زيزو بـ 7 ألقاب دوري مصري مع الأهلي و3 ألقاب كأس مصر خلال مسيرته التي انتهت سريعا في الملاعب بسبب كثرة الإصابات، مما جعله يعتزل اللعب قبل وصوله للـ 30 من عمره.

وعمل زيزو في الجهاز الفني لمنتخب مصر عام 1990 كمدرب مساعد مع الأسطورة الراحل محمود الجوهري.

وتولى زيزو مسؤولية قيادة الأهلي مرتين، مرة في نهاية عام 2010 بشكل مؤقت، ومرة أخرى في أكتوبر من عام 2015 بشكل مؤقت أيضا وحتى لقاء السوبر أمام الزمالك، ونجح وقتها في حصد اللقب.

آخر ظهور إداري لـ زيزو كان مع مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب وتولى منصب مدير قطاع الكرة واللجنة الفنية في النادي، قبل أن يقرر الخطيب إلغاء اللجنة وتوجيه الشكر لـ زيزو.

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