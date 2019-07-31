هاني: إصابتي بسيطة.. والعودة من الخلف المرحلة الأصعب في التتويج بالدوري

بدد محمد هاني ظهير أيمن الأهلي المخاوف بشأن إصابته في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأحمر 1-0 يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب في ختام منافسات الدوري المصري.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح هاني "إصابتي عبارة عن ثقل في العضلة الضامة، لكنها خفيفة وبسيطة، وتم استبدالي حتى لا تتفاقم الآلام".

وعن تتويج الأهلي بالدوري للمرة 41 أضاف محمد هاني عبر برنامج كلام في الميديا "الدوري له مذاق مختلف هذا الموسم، أشكر كل من دعم الفريق، خاصة الجماهير التي تحملت الفريق كثيرا، ونحاول دائما بذل أقصى جهد لإسعادهم".

وتابع "لاعبو الأهلي يلعبون دائما في مواقف صعبة، وضرورة تحقيق المكسب في كل مباراة، واللاعبون الكبار بصراحة يلمون شمل الفريق ويتحدثون دائما على أهمية كل مرحلة".

وأشار ظهير الأهلي "الدوري كان طويلا للغاية وشهد منافسة قوية ومحاولات كثيرة لإسقاطنا والتقليل منا والإساءة لنا، لكن عملنا ما علينا وحالفنا التوفيق، لأننا تعبنا وضحينا كثيرا طوال السنة، وربنا لم يهدر تعبنا، وحققنا لقبا مهما للغاية".

وكشف محمد هاني "أصعب فترة عندما تواجد الأهلي في المركز الأخير بالجدول وبدأ رحلته للعودة، ولكنه أمر كان خارجا عن إرادتنا في ظل كثرة المؤجلات، ولعبنا كل 3 أيام مع ضرورة الفوز للصعود في الجدول".

واستطرد "نرتب أولوياتنا وأهدافنا، فالخطوة الأولى كانت الفوز على المقاولون العرب لنحسم الدوري، وبالفعل كانت من أفضل مبارياتنا، لعبنا بحماس وتركيز شديدين في كل هجمة وتمريرة، وكل اللاعبين أدوا بشكل مميز جدا، وبعد حسم الدوري، واجهنا الزمالك فهو فريق كبير وينافسنا دائما، والفوز عليه أمر نعلم أهميته منذ الصغر".

وفي سياق آخر، واصل هاني تصريحاته "بالطبع حزنت لعدم ضمي لقائمة المنتخب في كأس الأمم، تمثيل منتخب مصر شرف لأي لاعب، ولكن العجلة تسير بأي خيارات".

وأردف "بعد استبعادي من المنتخب كان الهدف التركيز في معسكر الإعداد بإسبانيا للفوز بالدوري".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد نتمنى الفوز بدوري الأبطال، ومن الطبيعي أن ينافس الأهلي على لقبها، لم يحالفنا التوفيق في المباراة النهائية عامين متتاليين في 2017 و2018، وكلنا نركز بجدية للفوز بها، لأنني لم يسبق لي التتويج بهذه البطولة، وأشعر أنني سأفوز بها قريبا".

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