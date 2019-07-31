إبراهيم حسن: سموحة يتبنى سياسة الاستعانة بالناشئين.. مكسب للفريق مستقبلا

يرى إبراهيم حسن مدير الكرة بالجهاز الفني لنادي سموحة أن ناديه يتبنى سياسة الاستعانة بالناشئين والتي ستكون مكسب للفريق السكندري.

ويواصل سموحة استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات للصحفيين: "مستمرون في فترة الإعداد البدني من أجل الاستعداد للموسم الجديد".

وأضاف "يتدرب الفريق يوميا على مرحلتين، الأولى على الرمال بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي والثانية بملعب سموحة".

وشدد إبراهيم حسن "نهدف رفع معدلات القوة واللياقة البدنية والتحمل للاعبين الفترة المقبلة".

وتابع مدير الكرة بفريق سموحة "نضم بجانب القوام الأساسي عدد من اللاعبين المنضمين حديثا إضافة إلى مجموعة من الناشئين".

وأوضح "يتبنى النادي سياسة الاستعانة بالناشئين، وسيكون ذلك مكسبا حقيقيا للفريق وللنادي مستقبلا".

وأتم إبراهيم حسن تصريحاته "نسعى للوقوف على المستوى الفني والبدني لكل لاعب للوصول إلى التشكيلة القادرة على تطبيق فكر الجهاز الفني".

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