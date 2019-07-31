ليفربول يلتقي مع ليون ضمن وديات الجولة التحضيرية للموسم الجديد، ونجمنا المصري محمد صلاح حاضر لأول مرة بشكل أساسي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

مو عاد إلى تدريبات بطل أوروبا يوم الإثنين بعد إجازة عقب مشاركته في كأس أمم إفريقيا، والآن يحضر للعب منذ البداية أمام الفريق الفرنسي.

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ق53: جوووول ثالث للريدز من تسديدة صاروخية رائعة للشاب هاري ويلسون من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني وخروج محمد صلاح

نهاية الشوط الأول

ق45: صلاح يهدر فرصة تسجيل الثالث بعد انفراد ولكنه فشل في السيطرة على الكرة بالشكل الأمثل.

ق27: صلاح يتوغل ويسدد بجوار القائم.

ق22: جووول ثاني لليفربول عن طريق خطأ ذاتي من مدافع ليون

ق18: جووول التعادل للريدز عن طريق روبيرتو فيرمينو من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ق4: جووول أول مبكر لليون عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء.

ق3: خطأ فادح من الحارس أليسون في الإمساك بالكرة يتسبب في احتساب ركلة جزاء مبكرة.

بداية المباراة