حكم تونسي لأول مباراة الزمالك في دوري الأبطال

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 14:49

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الزمالك

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا 2019-2020 إلى الحكم التونسي يسري بوعلي.

ويحل الزمالك، وصيف الدوري المصري الممتاز، ضيفا على ديكيداها في 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف مباراة الإياب.

ومن المفترض خوض الزمالك لمباراة كأس السوبر الإفريقي في 16 أو 17 أو 18 أغسطس أمام الترجي التونسي أو الوداد المغربي.

أخبار متعلقة

جوائز الأفضل في العالم - بلماضي وكلوب ضمن أفضل 10 مدربين غياب النني عن أرسنال يتواصل الترجي يعلن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا رسميا جازيتا: روما يدرس ضم لوفرين.. وميلان في الصورة

وأعلن الترجي تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2018-2019 بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية طعنه ضد قرار إعادة إياب نهائي البطولة. (التفاصيل)

وإذا تأهل الزمالك لدور الـ32 يواجه إل بي أر سي أويلرز (ليبيريا) أو جينيراسيو فوت (السنغال)، وتكون مباراة الذهاب خارج ملعبه.

وتوج الزمالك بالكونفدرالية في الموسم الماضي بالتفوق على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

وفاز الزمالك بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات وآخر تتويج كان في 2002.

ويمثل مصر في دوري الأبطال ناديا الزمالك والأهلي.

بينما يشارك في الكونفدرالية ناديا بيراميدز والمصري.

طالع أيضا

بلماضي مرشح لجائزة فيفا لأفضل مدرب في 2019

غياب النني عن أرسنال يتواصل

الترجي يعلن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك: 3 لاعبين ليسوا للبيع

رئيس الزمالك: الأهلي تلاعب بعقل كهربا

بيراميدز يضم الجباس

الزمالك دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أغنية شيكابالا 4 دقيقة | حكايات في الجول
التشكيل - صلاح أساسي أمام ليون 5 دقيقة | المحترفون
إسلام جابر.. "لا أجيد فعل أي شيء في حياتي سوى كرة القدم" 13 دقيقة | حكايات في الجول
رسميا - فيورنتينا يعلن ضم برنس بواتينج 27 دقيقة | أوروبا
تقرير: رونالدو يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر لانتداب لوكاكو 30 دقيقة | أوروبا
شيكابالا: العودة للزمالك أهم خطوة في حياتي.. سنتحد جميعا لإسعاد جماهيرنا 37 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك