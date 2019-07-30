أليسون: أتمنى الفوز بأكثر من لقبين في الموسم الجديد

يتمنى أليسون بيكر حارس ليفربول الفوز بأكثر من لقبين في الموسم الجديد، بعدما حقق ذلك في الموسم المنصرم.

أليسون النادي : ليفربول ليفربول

أليسون أنهى موسمه الأول مع الريدز متوجاً بدوري الأبطال وفائزاً بالقفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي، كما توج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

وقال أليسون في تصريحات لموقع ناديه: "سعيد للغاية بالعودة. قضيت عطلة رائعة مع عائلي وأسرتي وأصدقائي، لكني كنت افتقد الملعب والرفاق هنا. الآن اتطلع للعودة للعمل مجدداً".

أليسون عاد إلى تدريبات ليفربول يوم الثلاثاء لأول مرة بعد انتهاء إجازته الصيفية رفقة مواطنه روبرتو فيرمينو ونجمنا المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى العائدان من الإصابة جيردان شاكيري ونابي كيتا.

وأضاف "كفريق واحد نحن متحمسون، لكن علينا أن نبقي أقدامنا على الأرض كما فعلنا الموسم الماضي. نريد أن نحاول الفوز بكل شيء هذا الموسم. نحن بحاجة للعمل. مستوى كرة القدم متشابه ومرتفع في كل ناد، لذلك نحن بحاجة للعمل لتحقيق المزيد".

أليسون ساعد البرازيل على الفوز بلقب كوبا أمريكا، وبات فرداً من أول فريق للسليساو يفوز بالبطولة منذ 2007.

وتابع الحارس العملاق: "الفوز بلقب كوبا أمريكا لقب خاص كما هو الحال مع دوري الأبطال. كان لقباً مهماً بالنسبة لي ولشعب البرازيل. الفوز بلقبين كبيرين خلال الموسم كان رائعاً بالنسبة لي. أتمنى الفوز بألقاب أكثر هذا الموسم. هدفي الأول هو الفوز مع الفريق ودائماً الفريق، عقب ذلك تأتي الجوائز الفردية".

وأتم "أشعر بدفء المشاعر مع الناس هنا. كان الموسم الماضي مميزاً بالنسبة للجميع وللجماهير وعائلتي والفريق، لهذا أتطلع إلى ما يمكننا القيام به الموسم المقبل. سنعمل جاهدين الآن على الاستعداد سريعاً للمواجهات المقبلة".

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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