قامت لجنة هندسية مكلفة من وزارة الشباب والرياضة وعدة جهات أخرى بمعاينة استاد بورسعيد بحضور مجلس إدارة النادي المصري ومسؤولي مديرية الشباب والرياضة بمدينة بورسعيد ومحمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة.

وتفقدت اللجنة كافة مرافق الاستاد للوقوف على احتياجاته من الناحية الهندسية وذلك وفقا لقرار وزارة الرياضة بتحمل أعمال إعادة تأهيل الاستاد.

بعد المعاينة وضعت اللجنة في تقريرها عدة ملاحظات تمثل المحاور الرئيسية لعملية التطوير وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل النادي البورسعيدي كالتالي:

تأهيل الحالة الإنشائية للهيكل الخرساني

عمل دراسة لتثبيت منسوب المياه الجوفية

دراسة شبكة الصرف حتى المطابقة العمومية

تطوير الاستاد "غرف الملابس – المقاعد – المرافق"

شبكة الحريق

إزالة المظلة للمواجهة البحرية "المدرج البحري"

أعمال الإضاءة بالاستاد

تعديل موقع المدرج الشرقي وتقديم مكانه لخلف المرمى ونهاية المضمار

مراجعة غرفة التحكم والأنظمة

المداخل والاستاد

تطبيق اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم

ما الذي حدث؟

وكانت اعمال ترميم وإعادة رفع كفاءة استاد بورسعيد من أجل كأس الأمم الإفريقية قد بدأت منذ بداية شهر أبريل تحت إشراف القوات المسلحة وتولت إحدى شركات المقاولات الكبرى أعمال إعادة تجديد المدرجات.

لكن لاحظ مهندسو الشركة أن حديد التسليح بخرسانة المدرجات حدث به تآكل بشكل كبير ويؤثر بحالته هذه على كفاءة المدرجات وقدرتها على استيعاب الجماهير.

جمعت الشركة معداتها ورحلت بعد أن رفض مسؤوليها تحمل المسؤولية عن هذه المدرجات، وأكدت التقارير الهندسية للجنة الفنية التي تتابع العمل بالاستاد وتضم ممثلين لمديرية الإسكان بالمحافظة وعميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد واستشاريين وممثلين للقوات المسلحة وجود مشاكل فنية بالمدرجات.

ولم يتم حل المشكلة ليتم استبعاد الملعب من ضمن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية.

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