آس: ريال مدريد أخبر جيمس رودريجيز ببقاءه

أخبر نادي ريال مدريد لاعبه الكولومبي جيمس رودريجيز ببقاءه مع النادي الموسم الحالي في ظل العروض المقدمة له من أتليتكو مدريد ونابولي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فأن ريال مدريد أوقف المفاوضات مع الروخيبلانكوس بعد الهزيمة الثقيلة في المباراة الودية بنتيجة 7-3 وإصابة الإسباني ماركو أسينسيو التي جعلت فلورنتينو بيريز رئيس النادي يقرر بقاء الكولومبي.

وعاد جيمس من جديد لتدريبات ريال مدريد بعد 787 يوما من الغياب بعد قضاء موسمين معارا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني والمشاركة في كوبا أمريكا الصيف الجاري.

وأبدى نابولي وأتلتيكو مدريد في الصيف الجاري الاهتمام بضم صانع الألعاب البالغ 28 عاما في حين يثق الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه سيحصل على خدمات اللاعب الذي دربه سابقا. (طالع التفاصيل)

توقف المفاوضات جاء بسبب تفكير الفريق الإيطالي في الحصول على اللاعب معارا وعدم دفع 40 مليون يورو بسبب رغبة أوريليو دي لاورينيتس رئيس البارتينوبي.

بينما يرى رئيس أتليتكو مدريد أن الكرة في ملعب رئيس ريال مدريد من أجل التخلي عن لاعبه عقب الدربي الذي أقيم في الولايات المتحدة منذ أيام.

فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لا يرغب في تدعيم صفوف غريمه التقليدي بشكل مباشر للمرة الثالثة، بعدما انضم ماركوس يورينتي للروخيبلانكوس ومن قبله ألفارو موراتا الذي لعب لصفوف الملكي.

وقضى جيمس الموسمين الماضيين معارا لبايرن ميونيخ، ولا يدخل ضمن خطط زين الدين زيدان ولذلك رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف وشيك.

مع بايرن لعب خامس 67 مباراة، وسجل 15 هدفا، وصنع 20 هدفا، لكن النادي البافاري فضّل عدم تفعيل بند الشراء في عقده.

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