كلوب: سيتي المرشح الأبرز للتتويج بالدوري الإنجليزي والكل يحاول التغلب عليه

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 15:23

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يستمر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي كفرس الرهان الأبرز من أجل التتويج بلقب الموسم الجديد.

في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، انتصر ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0، بينما فاز سيتي على برايتون بنتيجة 4-1 وحصد لقب الدوري بفارق نقطة.

وقال كلوب عما إذا كان الدوري الإنجليزي يمكن أن يكون سباق فرسي الرهان: "بالطبع لا.. في الموسم الماضي كان كذلك ولكن للأسف هناك الكثير من الأندية الجيدة في هذه المسابقة".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد حتى سيتي له نفس الرأي، إنهم الأوفر حظاً والكل يحاول التغلب عليهم، ونحن أحد هذه الفرق".

وأردف المدرب الألماني "على الأقل يجب أن نحاول ذلك، لكن علينا أن نلعب كرة قدم أفضل وسنلعب كرة قدم أفضل".

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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