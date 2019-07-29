عبد الحفيظ: 3 أمنيات للموسم الجديد.. "حكم فيديو مثل باقي العالم وليس شاشة صغيرة"

تمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن يتم الاستعانة بتقنية الفيديو خلال موسم 2019-2020 من الدوري المصري، مشددا على أنه يقصد التقنية التي عرفها العالم، و"ليس الشاشات الصغيرة التي سبق الاستعانة بها".

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد "الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية، ولكن إذا تم الاستعانة بتقنية الفيديو سيكون سهلا".

وأضاف ساخرا "أقصد تقنية الفيديو التي يعرفها العالم، وليس شاشات التليفزيون الصغيرة التي سبق الاستعانة بها".

وأشار "كما أتمنى أن يكون الموسم الجديد منظما، ويكون جدول المسابقة منتظما وخاليا من المؤجلات".

وشدد مدير الكرة بالأهلي "لابد أيضا من لوائح واضحة وصريحة تسري على الجميع مثل شأن المعارين، وهل يحق للاعب المعار أن يشارك ضد ناديه أم لا".

حكم الفيديو ظهر في الدوري المصري لأول مرة خلال مباريات الجولة الـ34 من المسابقة لموسم 2016-2017 وظهر خلالها الحكم محمد الحنفي جالسا على منضدة وأمامه شاشة تقدر بـ14 بوصة تقريبا وميكروفون وذلك في مواجهة الداخلية وطنطا التي كانت حاسمة للهبوط في ذلك الوقت.

وتم الإعلان خلال شهر سبتمبر عام 2018 عن تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الماضي لكن القرار الذي أعلنه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق لم يدخل حيز التنفيذ.

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