كلوب يوضح موقف نابي كيتا وشاكيري قبل أيام من انطلاق الموسم

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقف الثنائي نابي كيتا وجيردان شاكيري من المشاركة مع الفريق قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد شارك شاكيري وكيتا في أحد الحصص التدريبية معنا. سينضمون لنا يوم الإثنين لأنهم تدربوا الأحد".

وأضاف "نأمل أن تكون تلك خطوة إلى الأمام. ونتمنى أن يتمكنوا من لعب بضع دقائق يوم الأربعاء، عودة خمسة لاعبين من ستة غائبين باستثناء ساديو ماني، هو رقم جيد".

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

سيشهد يوم الإثنين عودة محمد صلاح وأليسون بيكر وروبرتو فيرمينو من فترة الراحة الخاصة بهم مع بدء المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد للموسم المقبل.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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