بوكيتينو: أقارن شعوري بعد خسارة دوري الأبطال بصيف 2002

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام الإنجليزي عن معاناته بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

توتنام خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بهدفين نظيفين من توقيع محمد صلاح وديفوك أوريجي.

الأرجنتيني تحدث قائلا: "الأمر كان صعبا، لقد عشنا 3 أسابيع لا تُصدق للتحضير للمباراة النهائية، شعرنا بإحباط شديد بعد الخسارة".

وواصل "أقارن هذا بصيف 2002 عندما تعادلنا مع السويد وخسرنا من إنجلترا في دور المجموعات من كأس العالم خلال أسبوع واحد، كلاعب ومدرب تلك أسوأ لحظاتي في مسيرتي".

وعنما قام بفعله عقب نهائي دوري الأبطال أردف "لقد استقيلت قطارا من مدريد إلى برشلونة في اليوم التالي للمباراة وقضيت 10 أيام في المنزل دون أن أخرج، الأمر يكون صعبا عندما تقترب من المجد".

وتابع "اعتقد أننا كنا أفضل من ليفربول، لم تكن مباراة نهائية عظيمة لكن تفاصيل صغيرة صنعت الفارق".

وعن كيفية التعافي من الخسارة "الفائز يتخطى الأمر سريعا، ربما 10 أيام مثلما فعلت أو 15 يوما".

واختتم "عندما تكون في الإجازة يكون الأمر أصعب لأنك تفكر يوميا في نفس الشيء، لكن عندما تبدأ التدريبات يصبح الأمر من الماضي، الوقت الذي تتخطى فيه الأمر تبدأ النيران بداخلك في الاشتعال من جديد".

الديوك اللندنية تتبقى لهم مواجهتين وديتين أمام ريال مدريد وإنتر قبل لقاء أستون فيلا في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في العاشر من أغسطس المقبل.

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