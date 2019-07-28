لاسارتي: استحقينا التتويج بالدوري.. شوط ثاني غريب ضد الزمالك ولا أجد ما أقوله عن الشناوي

الأحد، 28 يوليه 2019 - 22:41

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمد إبراهيم - محمد الشناوي - الأهلي - الزمالك

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي عقب انتصار فريقه في نهاية الموسم على الزمالك، مشيرا إلى "المواجهة كانت صعبة أمام منافس صعب".

الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء ليختتم موسمه بالفوز في القمة بعد تتويجه بلقب الدوري.

وقال لاسارتي: "استحقينا التتويج بلقب الدوري".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق. كنا خلف المتصدر بـ 17 نقطة وحصدنا 80% من النقاط المطلوبة".

وواصل "كل الشكر للاعبي الأهلي على ذلك. الكل اجتهد ونجحنا في تحقيق لقب الدوري المستحق".

وعن الانتصار على الزمالك، يقول لاسارتي: "الزمالك بدأ بشكل أفضل ولكن الأمور أصبحت أفضل بعد ذلك".

وتابع "الأمور تحسنت مع نهاية الشوط الأول، وبعد ذلك الشوط الثاني كان غريبا".

وأوضح "الأهلي والزمالك أهدرا العديد من الفرص أمام المرمى ولكننا في النهاية نجحنا في التسجيل".

وعن مستوى محمد الشناوي أمام الزمالك، عقب لاسارتي "لا أجد ما أقوله عن الشناوي، أكثر مما قاله الجميع".

وأكمل حديثه قائلا: "الشناوي قدم بطولة هائلة في أمم إفريقيا ومن أفضل الحراس في القارة واليوم أكمل مستواه الطيب للغاية".

الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ختام الدوري المصري.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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