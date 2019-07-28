انتهت القمة - الأهلي (1) (0) الزمالك.. نهاية الدوري المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي أمام الزمالك في ختام الدوري المصري.

الأهلي حسم اللقب بشكل رسمي عقب فوز في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، بينما أنهى الزمالك الموسم في المركز الثاني.

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نهاية المباراة

ق.+90 بطاقة حمراء لـ زيزو بعد اعتدائه على الحكم

ق.89 رأسية قوية من فرجاني ساسي والشناوي يتصدى بثبات

ق.83 دخول أحمد فتحي بدلا من محمد هاني في التبديل الأخير للأهلي

ق.81 دخول حميد أحداد بدلا من إبراهيم حسن في ظهوره الأخير مع الزمالك

ق.78 الأهلي يهدر فرصة لا يضيع بعد مجهود فردي خارق من رمضان صبحي الذي أرسل عرضية لـ صالح جمعة، والأخير أودعها خارج المرمى الخالي بغرابة

ق.71 خروج حسين الشحات ودخول جونيور أجايي

ق.71 خروج محمد إبراهيم ودخول أيمن حفني

ق.69 خروج وليد سليمان ودخول صالح جمعة في التبديل الأول للأهلي

ق.61 زيزو يهدر التعادل السريع بعد تألق من الشناوي الذي أبعد الانفراد ومنع الزمالك من التسجيل

ق.59 جووول أول للأهلي بواسطة علي معلول بعد أن استغل كرة مرتدة من يد حسين السيد الذي لم ينجح في التصدي لركلة حرة نفذها وليد سليمان

ق.47 فرصة خطيرة للزمالك.. النقاز ينطلق من الجهة اليمنى ويرسل عرضية يفشل الشناوي في الإمساك بها، لترتد إلى عمر السعيد مواجهة المرمى لكنه يطيح بالكرة أعلى العارضة بغرابة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 بطاقة صفراء لـ أيمن أشرف بعد عرقلته لـ أحمد سيد زيزو في هجمة مرتدة سريعة للزمالك

ق.+45 أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب محمد إبراهيم بعد تدخُل على حمدي فتحي

ق.39 خروج محمود علاء محمولا على ناقلة ومحمود حمدي الونشي يدخل بدلا منه

ق.37 سقوط محمد علاء مجددا متأثرا بإصابته وعودة الجهاز الطبي لأرض الملعب

ق.33 اصطدام هوائي بين رامي ربيعة ومحمود علاء تسبب في إصابة الأخير على مستوى الرأس وتدخُل الجهاز الطبي وعلاجه ثم عودته إلى أرض الملعب

ق.28 حمدي النقاز يرسل عرضية وأحمد سيد "زيزو" يطلق ضربة رأسية تمر بجوار القائم الأيسر للأهلي بعد هروبه من الرقابة

ق.22 تسديدة من حسين الشحات تصطدم في محمود علاء وتخرج إلى ركلة ركنية للأهلي

ق.12 تسديدة من إبراهيم حسن تصطدم بدفاع الأهلي وتذهب ضعيفة إلى الشناوي

ق.10 وليد سليمان يتلقى تمريرة بينية من حسين الشحات، ويطلق تسديدة يمينية تمر بجوار قائم الزمالك الأيسر

ق.9 تسديدة من إبراهيم حسن لاعب الزمالك تمر بعيدة عن القائم الأيسر لمرمى الأهلي

ق.7 تمريرة بينية خطيرة من ساسي نجم الزمالك والشناوي يخرج مبكرا ويبعد الكرة من أمام محمد إبراهيم في اللحظة الأخيرة

بداية المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب برج العرب