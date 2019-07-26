رسميا - برشلونة يعلن رحيل المدير الرياضي

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل بيب سيجورا المدير الرياضي عن منصبه باتفاق بين الطرفين.

وشكر النادي الكتالوني سيجورا على الالتزام وتفانيه في العمل متمنيا له التوفيق والنجاح في المستقبل حسب البيان الصادر من موقع النادي الرسمي.

سيجورا تولى منصب المدير الرياضي منذ يوليو 2017 وكان يتبقى في عقده عاما آخر.

وسيحل الفرنسي إيريك أبيدال مدافع الفريق السابق محله في الفترة المقبلة.

وانضم أبيدال كمدير تقني في يونيو 2018 بصفوف النادي ومساعدا لسيجورا.

ويعد أبيدال رابع مدير رياضي في السنوات الأربعة الأخيرة وفقا لصحيفة "سبورت" الكتالوني بعد كل أندوني زوبزاريتا وروبرت فيرنانديز وبيب سيجورا.

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