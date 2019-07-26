خاص خبر في الجول – إيهاب جلال يوافق على انتقال جريندو لسموحة.. والمفاوضات المالية مستمرة

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 13:46

كتب : أيمن عيد

جريندو يحتفل بهدف المصري في بتروجيت

وافق إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري على انتقال محمد عبد اللطيف "جريندو" مهاجم فريقه لنادي سموحة، لكن الصفقة لم تحسم بعد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيهاب جلال منح إدارة المصري، الموافقة الفنية لبيع جريندو مهاجم الفريق لنادي سموحة.

ومن جهة أخرى، مازال المصري يتفاوض مع الفريق السكندري حول سعر جريندو. المصري طلب 5 مليون جنيه للموافقة على الصفقة، فيما يحاول الفريق السكندري تقليل المبلغ.

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جريندو انضم للنادي المصري قادما من فريق مصر قبل موسمين.

صاحب الـ27 عاما شارك في 18 مباراة هذا الموسم بين الدوري وكأس مصر، سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع 5 آخرين.

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