لاسارتي: أنا بطل في ٣ قارات

يعتز مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بإنجازه مع الفريق بالفوز ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وصرح لاسارتي عبر قناة نايل سبورت "لقد حالفني الحظ في الفوز ببطولة في أمريكا الجنوبية وأخرى في أوروبا والآن في إفريقيا، أنا سعيد للغاية".

وأشار "لقد واجهتني صعوبات عند بداية تولي مسؤولية الأهلي، أبرزها فارق النقاط الكبير مع المتصدر، وكم الإصابات في صفوف الفريق، إلا أنني تقبلت الوضع وعملنا بكل جدية".

واستدرك "ورغم أن الكثيرين لم يثقوا بي، إلا أنني كنت واثقا في قدرات فريقي، لذا حققنا اللقب في النهاية".

ولفت المدرب الأوروجوياني إلى أنه ملتزم بعقده مع الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل".

يذكر أن لاسارتي سبق له التتويج ببطولة الدوري لأكثر من مرة مع فريق ناسيونال والدوري التشيلي مع يونيفيرسداد، فيما حصد لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني موسم 2009/2010 رفقة فريق ريال سوسيداد، قبل أن يتوج بالدوري المصري لهذا الموسم مع الأهلي.

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