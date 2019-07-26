رسميا - حلم اللعب في لا بومبونيرا يتحقق.. دي روسي لاعبا لـ بوكا جونيورز

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 11:16

كتب : إسلام أحمد

دي روسي بقميص بوكا جونيورز أثناء تقديمه للإعلام

"لا استطيع إنهاء مسيرتي بدون ارتداء قميص بوكا جونيورز".. الإيطالي دانييلي دي روسي يحقق حلمه ويرتدي قميص الأزرق والأصفر الأرجنتيني بعدما كان قريبا من الاعتزال.

18 عاما بقميص روما الإيطالي انتهت بعدما لم يتوصل القائد لاتفاق لتجديد تعاقده ووسط العديد من العروض الأوروبية فضل الاعتزال، لكنه لبى نداء قلبه بتحقيق حلمه.

أتم الإيطالي دي روسي تعاقده مع بوكا جونيورز بعدما وصل أمس الخميس للعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وخضع للفحص الطبي.

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لاعب الوسط البالغ 36 عاما حقق حلمه باللعب في ملعب لا بومبونيرا معقل "الجنويون" لقب النادي نسبة للمهاجرين من مدينة جنوى الإيطالية في مطلع القرن الـ20.

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ولم يعلن بوكا جونيورز عن تفاصيل التعاقد مع دي روسي أو مدته حتى الآن والتي من المتوقع أن يتم الإفصاح عنها يوم الإثنين المقبل في المؤتمر الصحفي.

وبات دي روسي رابع صفقات الفريق بعد ضم كل من إدواردو سالفيو وأليكسيس ماك أليستر ويان هورتادو في سوق الانتقالات الصيفية.

وينافس بوكا جونيورز على لقب كوبا ليبرتادوريس 2019، ولديه مهمة قوية بلقاء أتليتكو باراناينسي البرازيلي في إياب ثمن نهائي المسابقة بعدما فاز ذهابا خارج قواعده بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري الأرجنتيني في السابع والعشرين من يوليو الجاري.

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