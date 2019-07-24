يقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة مباشرة لمباراتي الأهلي ضد المقاولون العرب، والزمالك أمام الإسماعيلي.

يحتاج الأهلي للفوز على المقاولون لحسم لقب الدوري بغض النظر عن أي نتيجة أخرى.

أما الزمالك فيتمسك بأمل الفوز على الإسماعيلي في انتظار تعثر الأهلي أمام المقاولون ليؤجل الحسم في مباراة الديربي الأخيرة بين الفريقين.

لمتابعة الأهلي أمام المقاولون دقيقة بدقيقة من هنا.

لمتابعة الزمالك أمام الإسماعيلي دقيقة بدقيقة من هنا.

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الأهلي × المقاولون العرب (0/1)

ق. 33 تصويبة رائعة من الشحات يتألق أبو السعود ويحولها إلى ركنية.

ق. 30 ركنية للأهلي ورأسية من أزارو بجانب القائم.

ق. 27 تصويبة من الشحات فوق المرمى بقليل.

ق. 25 جووول أول للأهلي. مخالفة ينفذها وليد سليمان وترتطم بالحاطة ليتابعها علي معلول في المرمى مسجلا الأول.

ق. 16 حسين الشحات يرسل عرضية يخرجها الدفاع قبل متابعة رمضان صبحي.

ق. 8 انطلاقة خطيرة من عمرو السولية على الجهة اليسرى وعرضية يبعدها أبو السعود لتصل إلى رمضان صبحي الذي يسدد خارج المرمى.

بداية المباراة

الزمالك × الإسماعيلي (1/1)

ق.37 هدف التعااادل للإسماعيلي.. تمريرة خاطئة من زيزو إلى بينسون شيلونجو الذي يسدد في المرمى ويسجل التعادل.

ق. 13 جووول أول للزمالك عن طريق محمود علاء بتسجيل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 12 ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة ضد حمدي النقاز.

ق. 7 تمريرة رائعة من زيزو إلى محمد إبراهيم لكن تمر من أمام الأخير وتصل إلى الحارس.

ق. 4 عبد الله جمعة يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء.

بداية المباراة