بالفيديو - ما يفسده دي ليخت يصلحه كريستيانو.. يوفنتوس يتعادل مع إنتر وديا

الأربعاء، 24 يوليه 2019 - 15:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - إنتر

في ثاني مشاركاته مع يوفنتوس عاد ماتياس دي ليخت لهز شباك يوفنتوس من جديد، ولكنه هدفه الذاتي تداركه كريستيانو رونالدو.

يوفنتوس تعادل مع إنتر وديا بهدف لمثله ضمن مباريات كأس الأبطال الودية.

النيراتزوري تقدموا مبكرا أمام غريمهم التقليدي بفضل ضربة ركنية في الدقيقة العاشرة.

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الركنية المنفذة من الجانب الأيسر استقبلها دي ليخت بالخطأ واضعا إياها في مرماه بعدما حاول تشتيتها ولكنها ذهبت في الاتجاه الخاطئ.

البيانكونيري حاول تدارك الأمور وإحراز هدف التعادل ولكنه تأخر حتى الشوط الثاني.

وكريستيانو رونالدو كان حاضرا كعادته. ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأفاعي أسكنها النجم البرتغالي بسهولة في الشباك مع الدقيقة 68 لتنتهي المباراة بالتعادل.

يوفنتوس استهل جولته التحضيرية للموسم الجديد بالخسارة أمام توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما إنتر فاستهل جولته أيضا بالخسارة وأمام فريق إنجليزي كذلك إذ سقط أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

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