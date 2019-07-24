غالي: لن أترشح ضد الخطيب.. والكل استشعر قوة حسن حمدي

قال حسام غالي مدير الكرة بالجونة إنه يتطلع لتولي رئاسة النادي الأهلي يوما ما.

وأضاف غالي خلال استضافته بقناة أون سبورت "بالطبع أحلم برئاسة الأهلي ولكن ليس لدي خطة لتحقيق ذلك خلال 3 أو 4 سنوات".

وبسؤاله هل يكرر مساندته لمحمود الخطيب رئيس النادي مثلما فعل في الانتخابات الأخيرة، رد قائد الأهلي السابق "الخطيب رمز للنادي، سأسانده بالطبع".

هل يترشح حسام غالي ضد الخطيب، أجاب مدير الكرة بالجونة دون تردد "لا أظن ولا أعتقد ذلك".

وأشار "أحب آل سليم، لقد تعاملت مع صالح سليم وطارق سليم وتعلمت منهما الكثير".

واستطرد غالي "أعشق مدرسة حسن حمدي في إدارة النادي، وأعتقد أن الكل استشعر قوته وقدرته على إدارة مقاليد الأمور".

وتطرق حسام غالي للحديث عن رئيس الأهلي السابق محمود طاهر، مشيرا "لم أتواصل معه بعد الانتخابات وليس لي خصومة مع أحد".

وأتم غالي تصريحاته في هذا الشأن "طريقة خروجي من منصبي كمنسق إداري بالأهلي أصابتني بالحزن، لم أتواصل مع أعضاء مجلس إدارة النادي باستثناء خالد مرتجي ونتبادل الحديث بشكل ودي بحكم علاقتي القوية به منذ كنت لاعبا".

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