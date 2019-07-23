كرة سلة - مصر تودع "الأفرو كان" بالخسارة من تشاد

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 22:39

كتب : محمد سمير

مصر - المغرب كرة سلة

ودع منتخب مصر لرجال كرة السلة منافسات بطولة الأفرو كان بخسارة غير متوقعة أمام تشاد في ثمن النهائي.

وانتهى اللقاء بفوز تشاد على مصر بنتيجة 98-96، ليواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي غدا الأربعاء.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على غينيا في افتتاح مبارياته بالمجموعة الرابعة قبل أن يسقط أمام تونس.

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وتأهل منتخب الجزائر ليواجه أنجولا في ربع النهائي، بينما صعد المنتخب التشادي لمواجهة أنجولا.

ونجح منتخب المغرب في تخطي عقبة غينيا ليواجه مالي في ربع النهائي، بينما يلعب منتخب تونس مع الفائز من مواجهة كينيا وكوت ديفوار.

وتختتم منافسات البطولة المقامة في مالي يوم الأحد المقبل.

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