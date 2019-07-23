الصفقة الأغلى في تاريخ النادي؟ رسميا – نيوكاسل يظفر بموهبة هوفنهايم

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 - 21:56

كتب : محرر في الجول

يولينتون

يبدو أن أولى صفقات نيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ستكون أغلى صفقة في تاريح النادي الإنجليزي بعد ضم يولينتون مهاجم هوفنهايم الألماني.

وأعلن نيوكاسل عبر موقعه الرسمي التعاقد مع الموهوب البرازيلي صاحب الـ22 عاما لتدعيم خط هجوم في الموسم الجديد والذي سيتستمر مع الفريق حتى عام 2025.

النادي الإنجليزي لم يعلن عن قيمة الصفقة، إلا أن "سكاي سبورتس" أشارت إلى أنها حُسمت مقابل 40 مليون يورو ليكسر قيمة انتقال مايكل أوين إلى الفريق حين انضم صيف 2005 قادما من ريال مدريد.

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وانتقل يولينتون إلى هوفنهايم صيف 2015 قادما من سبورت رسيف البرازيلي، كما لعب معارا لرابيد فيينا النمساوي.

ولعب يولينتون مع هوفنهايم 36 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 9 أهداف.

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