خبر في الجول - طاقم حكام من أمريكا اللاتنيية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

تستعد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لاختيار طاقم حكام من أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك الأحد المقبل.

وتختتم مسابقة الدوري المصري يوم الأحد بمباراة القمة، بينما يلعب الأهلي أمام المقاولون في الثامنة مساء الأربعاء وفي نفس التوقيت يواجه الزمالك فريق الإسماعيلي.

وعلم FilGoal.com أن وجيه أحمد المسئول عن لجنة الحكام بعد استقالة عصام عبد الفتاح، بدأ في التحرك ومخاطبة بعض الاتحادات لاختيار حكم القمة.

وعلم أن وجيه أحمد استقر على أن يكون حكم القمة من أمريكا اللاتينية ولكن لم يتحدد بعد جنسيته بشكل نهائي.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة وبفارق 5 نقاط عن الزمالك.

ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولون لحسم لقب الدوري بغض النظر عن نتيجة الزمالك والإسماعيلي.

أما الزمالك فيحتاج للفوز في المباراتين المقبلتين مع تعثر الأهلي أمام المقاولون وعدم تحقيقه للفوز.

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