حارس ليفربول المعار: رفضت 5 أندية للبقاء مع بيشكتاش

قال لوريس كاريوس حارس ليفربول المعار إلى بيشكتاش إنه رفض الانتقال 5 فرق وفضل البقاء مع ناديه التركي.

وأوضح كاريوس في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "هذا الموسم وصلني 5 عروض عبر وكيلي، فريقان من إنجلترا، و3 من ألمانيا".

وأضاف "لقد رفضتهم جميعا من أجل البقاء من بيشكتاش لأن النادي التركي له مكانة خاصة في قلبي".

كاريوس الذي رحل عن الريدز بعد ارتكاب خطأين مباشرين بالهدف الأول والثالث لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، كان يعاني في تركيا أيضا، إذ ارتكب عدة أخطاء أخرى مما أثار غضب مدربه.

الحارس الألماني ارتكب خطأ آخر في التصدي لتسديدة سهلة سكنت شباكه أمام قونيا سبور مما دفع مدربه للحديث عن افتقاده للحماس وتراجع المستوى منذ قدومه من ليفربول.

وقال جونيش في تصريحات صحفية نقلتها شبكة سكاي سبورتس وقتها: "الأهداف التي استقبلها كانت خطأ منه. كاريوس أصبح راكدا وهناك شيئا خاطئا في طاقته وحافزه وحماسه للعب".

وأضاف "كان هكذا الحال منذ قدومه، إنه لا يشعر أنه جزء من الفريق، وهذا شيء لم نستطع التعامل معه، وبالطبع اللوم علي جزئيا في هذا الشأن".

وانضم كاريوس البالغ من العمر 25 عاما لصفوف ليفربول عام 2016.

ويحرس الآن البرازيلي أليسون بيكر مرمى ليفربول المنضم من صفوف روما في صفقة قياسية بلغت 72.5 مليون يورو، وهو ثاني أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

ونجح أليسون في قيادة ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم.

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