لجنة لإعادة صياغة القسمين الثاني والثالث بالدوري المصري

الإثنين، 22 يوليه 2019 - 16:20

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسابقات القسمين الثاني والثالث.

جاء ذلك خلال الاجتماع الودي الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

وكان أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع قد اختاروا كلا من سمير موسى وهرماس رضوان باعتبارهما أكبر الأعضاء سنا لمعاونة ثروت سويلم لإدارة الجلسة التي عنيت بالتشاور حول الخطوات الرسمية التي ستتخذها الجمعية بشأن الوضع الحالي.

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يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تقدم باستقالته عقب فشل مصر في كأس الأمم الإفريقية والخروج من دور الـ16.

وطالب الأعضاء بضرورة الدعوة لاجتماع غير عادي للنظر في اللائحة وكافة الاقتراحات الخاصة بالتعديلات، ليتم البناء عليها في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

في الوقت نفسه اختار أعضاء الجمعية محمود الشامي ومحمد الطويلة وعبد الرحيم اسماعيل وعاصم مرشد أعضاء الجمعية العمومية للانضمام إلى اللجنة التي شكلها اتحاد كرة القدم برئاسة خالد كامل رئيس مسابقات القسم الثاني للنظر في شكل مسابقتي القسمين الثاني والثالث الموسم المقبل.

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