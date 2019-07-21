تقرير إيطالي: كايسيدو يفتح الباب لانضمام أحمد حسن كوكا إلى لاتسيو

يعمل جورج مينديش وكيل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا على انتقاله إلى صفوف لاتسيو الإيطالي الموسم المقبل.

المهاجم المصري البالغ 25 عاما سجل 15 هدفا في 32 مباراة مع أولمبياكوس اليوناني الموسم الماضي الذي قضاه معارا من سبورتينج براجا البرتغالي.

ووفقا لتقرير موقع "lalaziosiamono" الإيطالي فأن كوكا سيكون بديل المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي يستعد للرحيل عن نسور العاصمة الإيطالية.

المهاجم البالغ 30 عاما قريب من الانتقال لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، لكن ما يعلق قرار رحيله هو رغبة زوجته التي تفضل البقاء في روما أو الرحيل نحو دبي وانتقاله إلى الدوري الإماراتي.

وفي حال رحيل كايسيدو سيفتح الباب أمام كوكا ليصبح المهاجم الثاني في الفريق خلف الإيطالي تشيرو إيموبيلي، لتدعيم خطط المدير الفني سيموني إنزاجي.

مينديش مشغول في الوقت الحالي بإنهاء كافة تفاصيل صفقة البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم ميلان إلى موناكو الإيطالي.

كوكا شارك في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 وفشل في تسجيل أي هدف كما تعرض للإصابة في النسخة التي ودع منها المنتخب الوطني من دور الـ16.

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