تقرير: وستهام يستهدف التعاقد مع ظهير موناكو

الأحد، 21 يوليه 2019 - 23:21

كتب : محمد يسري

دجبريل سيديبي

يستهدف نادي وستهام التعاقد مع دجبريل سيديبي ظهير موناكو في فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن سيديبي سيكلف خزائن وستهام 15 مليون جنيه إسترليني.

وانتقل سيديبي إلى ليون عام 2016 قادما من ليل.

وخاض الظهير الأيمن الفرنسي صاحب الـ26 عاما 114 مباراة مع موناكو.

وتوج سيديبي مع الفريق بلقب الدوري لموسم 2016-2017.

وتعاقد وستهام حتى الآن مع بابلو فورنالس من فياريال وسباستيان هالير من إينتراخنت فرانفكورت.

اقرأ أيضا:

الجونة يُعطل الزمالك ويدفع بلقب الدوري في اتجاه الأهلي

قرعة تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على طريق بطل الدوري ووصيفه

فرج عامر: بامبو وقّع لـ سموحة ولن أقف في طريقه.. وتعاقدنا مع الهاني سليمان

قرعة الكونفدرالية – المصري يواجه فريق كونغولي.. وتجنيب ثالث الدوري من التمهيدي

نائب رئيس المصري: وافقنا على طلب "الشركة الوسيطة" من الأهلي لضم إسلام عيسى.. بعدها تراجعوا

وستهام موناكو

نرشح لكم

أخر الأخبار

أنشيلوتي: أريد التعاقد مع جيمس ولست قلقا من مفاوضاته مع أتليتكو مدريد 3 دقيقة | أوروبا
تقرير إيطالي: كايسيدو يفتح الباب لانضمام أحمد حسن كوكا إلى لاتسيو 21 دقيقة | أوروبا
تقرير: وستهام يستهدف التعاقد مع ظهير موناكو 53 دقيقة | أوروبا
حارس الجونة: تعرضت لضرب من لاعبي الزمالك لم يحدث لي طوال حياتي.. تخافون الآن من ضياع الدوري؟ ساعة | مصر
نادر شوقي لـ في الجول: تعمدنا خداع الزمالك.. نيتنا كانت إشراك الأساسيين دائما ساعة | الدوري المصري
الشبراوي: أخذت قرارا بالتسديد ولم أفكر في أي شيء آخر ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 2 الإسماعيلي لـ في الجول: بامبو ومتولي ودونجا لن يشاركوا أمام الزمالك 3 خبر في الجول – أشرف صبحي يستطلع رأي حسن شحاتة لتدريب المنتخب.. وأمر واحد يُعطل كل شيء 4 حوار في الجول (1) – هاني رمزي يفتح النار ويوضح كواليس اختيارات أجيري وتغير الخطة

قد ينال إعجابك